Come difendersi dalle truffe: il vademecum dei Carabinieri

La crescente ondata di truffe, sia online sia offline, mette a rischio cittadini di tutte le età. A Telenord, il tema è stato affrontato con l’intervento del tenente colonnello Marco Alesi, comandante del reparto operativo dei Carabinieri di Genova, che ha fornito indicazioni concrete su come riconoscere e prevenire frodi.

Alesi ha spiegato i principali stratagemmi utilizzati dai truffatori, dai raggiri telefonici e informatici fino alle truffe “porta a porta”, e ha sottolineato l’importanza della prudenza e della verifica delle informazioni prima di fornire dati personali o effettuare pagamenti. Tra i consigli pratici, l’uso di canali ufficiali per verificare comunicazioni sospette, la diffusione di informazioni tra familiari e amici per proteggere le persone più vulnerabili e la segnalazione immediata alle forze dell’ordine in caso di tentativi di frode.

L’intervento ha anche evidenziato come la collaborazione tra cittadini e istituzioni sia fondamentale per contrastare le truffe, creando una rete di sicurezza che renda più difficile l’azione dei malintenzionati. Un’attenzione particolare è stata dedicata agli anziani, spesso i più esposti, e alle piattaforme digitali, sempre più utilizzate dai truffatori.

Con l’aiuto di esperti come Alesi, la cittadinanza può acquisire strumenti concreti per proteggersi, aumentando la consapevolezza sui rischi e riducendo le possibilità di cadere vittima di inganni.

