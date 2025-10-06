'Co.El.Da. Software' premiato per carro merci a guida automatica

Agli ITALA-Italian Terminal and Logistic Awards 2025 assegnati a Piacenza durante la 10ª edizione del “GIS-Giornate Italiane del Sollevamento e dei Trasporti Eccezionali”, il Socio DITECFER “Co.El.Da. Software” di Reggio Calabria ha ricevuto il premio “Innovazione in ambito Informatico e Digitale” con il sistema RTS-AGW (Rail Transport System – Automatic Guided Wagon), coperto da brevetto italiano, che consente di automatizzare i processi di carico e scarico delle merci in ambiti portuali.

L’innovazione permette di rendere un carro “intelligente” per la movimentazione di container dalla banchina al punto di deposito di stoccaggio in modo analogo all’operatività dei mezzi a cavaliere. L’automatizzazione del sistema è applicabile anche ai processi di carico/scarico che riguardano altre tipologie di merci pervenute o da spedire tramite ferrovia. I benefici dell’innovazione sono più efficienza e flessibilità nel trasporto, riduzione del transit time, abbattimento dei costi derivanti da operazioni terminali, di organizzazione, delle unità di carico, e aumento dei ricavi grazie all’ottimizzazione dell’utilizzo degli asset portuali e alla maggior qualità di servizio.

Antonio Lucisano, fondatore di Co.El.Da. Software e inventore della soluzione: “L’innovazione contribuisce a rendere realmente competitivo il trasporto delle merci su ferro, abbattendo i costi dell’intermodalità, favorendone la capillarità e riducendo i tempi delle operazioni presso i porti che movimentano container. I test in ambiente reale che abbiamo svolto al Porto di Gioia Tauro hanno dimostrato tutto ciò. Ora occorre realizzarla concretamente, col supporto e il coordinamento degli attori interessati”.

Veronica Elena Bocci, Coordinatore DITECFER e Membro del Board del Cluster Trasporti Nazionale: “Nei prossimi mesi ci muoveremo anche con il Cluster Trasporti Nazionale per affrontare il tema Logistica. La recente riunione del WG Ferroviario ha infatti indicato tra le sue priorità di policy e di innovazione l’Intermodalità e la Retroportualità. Soluzioni come RTS-AGW e le altre su cui si sta lavorando meritano, infatti, di essere inquadrate dentro una politica ‘olistica’ e aggiornata, e col Cluster Nazionale lavoreremo in tal senso”.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.