Close Up, su Telenord interviste esclusive ai protagonisti di economia, cultura, politica, spettacolo e sport: oggi ospite Giorgia Würth
di Roberto Rasia
L'intervista è in onda alle 14, 20,05 e 22,40. Tutte le interviste saranno anche disponibili on demand sul sito di Telenord
Prosegue Close Up, il nuovo format di Telenord con interviste esclusive ai protagonisti di economia, cultura, politica, spettacolo e sport: oggi l'ospite è l'attrice e scrittrice Giorgia Würth.
Il programma, nato da un'idea dell'editore Massimiliano Monti, è condotto da Roberto Rasia. I personaggi si raccontano sia sotto l'aspetto professionale che umano.
L'intervista è in onda alle 14, 20,05 e 22,40.
Le interviste saranno anche disponibili on demand sul sito di Telenord.
