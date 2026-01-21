Close Up, a Telenord i protagonisti di economia, cultura, politica, spettacolo e sport: l'ospite di oggi è Vanni Oddera
di Roberto Rasia
Campione di Motocross e impegnato nel sociale come accompagnatore in moto di ragazzi meno fortunati: dal 2009 ha portato in sella oltre 60mila disabili
Prosegue Close Up, il nuovo format di Telenord con interviste esclusive ai protagonisti di economia, cultura, politica, spettacolo e sport: oggi l'ospite è Vanni Oddera, campione di Freestyle Motocross e impegnato nel sociale come accompagnatore in moto di ragazzi meno fortunati: dal 2009 ha portato in sella oltre 60mila disabili.
Il programma, nato da un'idea dell'editore Massimiliano Monti, è condotto da Roberto Rasia. I personaggi si raccontano sia sotto l'aspetto professionale che umano.
L'intervista è in onda alle 14, 20 e 23 ed è reperibile anche on demand sul sito telenord.it
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
Crans-Montana, il MiC istituirà borse di studio in memoria delle sei vittime italiane
20/01/2026
di Redazione
Genova: vigile del fuoco morto per amianto, tribunale condanna Viminale a maxirisarcimento
20/01/2026
di Redazione