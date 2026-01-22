Close Up, a Telenord i protagonisti di economia, cultura, politica, spettacolo e sport: l'ospite di oggi è Rosa Matteucci
di Roberto Rasia
Nome di punta delle edizioni Adelphi, recente vincitrice con il romanzo Cartagloriadel 'Libro dell'anno Fahrenheit' e del Premio Speciale Mondello
Prosegue Close Up, il nuovo format di Telenord con interviste esclusive ai protagonisti di economia, cultura, politica, spettacolo e sport: oggi l'ospite è la scrittrice Rosa Matteucci, orvietana di origine e genovese d'adozione, nome di punta delle edizioni Adelphi, recente vincitrice con il romanzo Cartagloria (Adelphi) del 'Libro dell'anno Fahrenheit' e del Premio Speciale Mondello
Il programma, nato da un'idea dell'editore Massimiliano Monti, è condotto da Roberto Rasia. I personaggi si raccontano sia sotto l'aspetto professionale che umano.
L'intervista è in onda alle 14, 20 e 23 ed è reperibile anche on demand sul sito telenord.it
