Close Up, a Telenord i protagonisti di economia, cultura, politica, spettacolo e sport: l'ospite di oggi è Francesco Berti Riboli
di Roberto Rasia
Prosegue Close Up, il nuovo format di Telenord con interviste esclusive ai protagonisti di economia, cultura, politica, spettacolo e sport: oggi l'ospite è Francesco Berti Riboli, imprenditore della sanità impegnato nella vita culturale e sociale di Genova e della Liguria
Il programma, nato da un'idea dell'editore Massimiliano Monti, è condotto da Roberto Rasia. I personaggi si raccontano sia sotto l'aspetto professionale che umano.
L'intervista è in onda venerdì 26 dicembre alle 14, 20 e 23 ed è reperibile anche on demand sul sito telenord.it
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
Sarzana, candidata a Capitale Italiana della Cultura 2028: con il progetto "Impavida"
15/01/2026
di Redazione
Cagliari e Genova, weekend con il MEI: memoria, cultura e percorsi dell’emigrazione italiana
15/01/2026
di Redazione