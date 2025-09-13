Clima e turismo sostenibile, Roma e Tokyo rilanciano il gemellaggio: “Affrontiamo le sfide globali insieme”

Roma e Tokyo si ritrovano, trent’anni dopo. Le due capitali, legate da un accordo di gemellaggio firmato nel 1995, si preparano a celebrare il traguardo simbolico dei trent’anni di cooperazione con una nuova agenda condivisa, tutta proiettata sulle grandi sfide del presente: cambiamenti climatici, sostenibilità urbana e turismo responsabile.

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri (nella foto), ha incontrato oggi a Tokyo la governatrice metropolitana Yuriko Koike, in un vertice bilaterale segnato da un forte spirito di collaborazione.

Tra i temi al centro del confronto, l’adattamento delle città ai cambiamenti climatici è stato il più sentito. Entrambe le metropoli devono fronteggiare l’impatto dell’urbanizzazione su larga scala e la crescente frequenza di eventi climatici estremi. Da Tokyo arriva l’esempio di una metropoli che ha già investito fortemente in infrastrutture verdi, efficientamento energetico e mobilità a basso impatto. Gualtieri, da parte sua, ha illustrato le strategie adottate dalla Capitale, in particolare il piano di rigenerazione urbana del Giubileo 2025, le nuove ZTL green e i progetti per la riforestazione urbana.

Ma il dialogo ha toccato anche la sfera economica e culturale. Turismo sostenibile, gestione dei grandi eventi, cooperazione accademica, scambi tra giovani e startup: sono alcuni dei settori dove Roma e Tokyo intendono rafforzare la sinergia. La governatrice Koike ha espresso l’auspicio di rilanciare il patto con Roma con nuovi contenuti, più adatti a un mondo profondamente cambiato rispetto agli anni Novanta.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.