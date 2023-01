Clia ha un nuovo vicepresidente: è Sascha Gill, si occuperà di sostenibilità

CLIA, associazione internazionale delle compagnie da crociera e principale voce del comparto a livello mondiale, ha annunciato di aver rafforzato la propria struttura con la nomina di Sascha Gill a Vice President con delega alla Sostenibilità.

Sascha Gill, già Vicepresidente Nautical Operation, ha già maturato numerose esperienze nel settore delle crociere (Viking, Seabourn Cruise Line, Cunard), in ambito alberghiero (Marriot, Intercontinental, Hilton), oltre che come Senior Consultant Brand Protection per Richey International in Asia e Stati Uniti

"L'Europa ha gli standard e gli obiettivi di sostenibilità più ambiziosi del mondo. E il futuro delle crociere passa proprio per la sostenibilità” ha detto Marie-Caroline Laurent, Direttrice Clia Europa. "Rafforzare le nostre competenze sul tema significa poter dare maggior supporto ai nostri associati, i quali sono impegnati per il centrare il target di zero emissioni di carbonio entro il 2050".

Nel suo nuovo ruolo, Sascha Gill guiderà gli sforzi di sostenibilità di CLIA Europa. "Sono felice di entrare a far parte di CLIA in un momento così delicato e importante per il settore. Le crociere sono l’avamposto dell'innovazione ambientale di tutto il comparto marittimo e non vedo l’ora di lavorare con le compagnie e tutti i nostri partner, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità".