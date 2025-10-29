Città Metropolitana, Paita (IV): "Complimenti a Stagnaro per nomina e deleghe, è gran lavoratore e persona seria"

"La Sindaca di Genova Silvia Salis ha consegnato a Giovanni Stagnaro l'atto di nomina a Consigliere Delegato al Servizio idrico integrato e al coordinamento di tutte le attività a supporto dei 67 comuni nella Città Metropolitana di Genova. Scelte ottime da parte della sindaca Salis a cui va il nostro pieno sostegno. Faccio i miei complimenti a Giovanni Stagnaro, sindaco di Casarza Ligure, presidente provinciale di Italia Viva, e più votato alle recenti elezioni di secondo livello della città metropolitana di Genova. Giovanni è un gran lavoratore e una persona seria, sono certa che renderà un ottimo servizio per tutti i cittadini". Lo dice la senatrice Raffaella Paita, capogruppo al Senato di Italia Viva.

