Circle Group firma un accordo con un operatore nazionale per l’automazione di un terminal in un porto mediterraneo

Circle Group ha siglato un accordo da circa 250mila euro con un primario operatore della logistica nazionale per l’evoluzione tecnologica e l’automazione dei varchi di un terminal multipurpose in un porto del Mediterraneo, rafforzando il percorso di digitalizzazione delle infrastrutture portuali. Circle Group, PMI Innovativa quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nello sviluppo di soluzioni per la digitalizzazione dei settori portuale e della logistica intermodale, ha annunciato la firma di un’intesa con un importante operatore logistico nazionale. L’accordo riguarda l’automazione di due corsie dotate di totem per la gestione remotizzata dei flussi in ingresso e in uscita da un terminal multipurpose situato in un porto mediterraneo. Il valore complessivo del contratto è pari a circa 250mila euro.

Gate Operating System – Il progetto prevede l’adozione di un sistema avanzato di Gate Operating System (GOS), in grado di consentire la lettura automatizzata delle targhe anteriori e posteriori dei mezzi, nonché dei codici container ai varchi del terminal. Il sistema sarà integrato con il Terminal Operating System (TOS), permettendo una gestione più fluida e coordinata delle operazioni di accesso e uscita, con benefici in termini di riduzione dei tempi di attesa e aumento dell’affidabilità dei processi.

Soluzione integrata – L’intesa si basa su un progetto sviluppato da Circle Group tramite la controllata eXyond, in collaborazione con Aitek. La soluzione è fondata sulle piattaforme eXyond GOS® e MILOS®, progettate per supportare l’evoluzione digitale del terminal e migliorarne l’efficienza operativa. L’obiettivo è rafforzare l’automazione dei processi e l’interoperabilità con l’ecosistema portuale e logistico, favorendo uno scambio dati strutturato tra i diversi attori coinvolti.

Gestione dei varchi – Il sistema di gestione dei varchi, basato sulla piattaforma eXyond GOS®, consente una gestione completamente automatizzata dei flussi di traffico. L’impiego di tecnologie di riconoscimento automatico, che includono telecamere e sensori intelligenti, permette l’identificazione di targhe, codici container e badge degli autisti. I dati di transito vengono registrati e archiviati in tempo reale, migliorando la tracciabilità delle merci, la sicurezza delle aree portuali e la continuità operativa del terminal.

Piattaforma MILOS® – A completamento della soluzione, l’accordo include l’adozione della piattaforma MILOS® TFP (Transport Federative Platform) e dei relativi moduli di integrazione. La piattaforma supporta lo scambio sicuro e strutturato dei dati tra terminal, operatori logistici e sistemi esterni, consentendo una gestione coordinata e centralizzata delle operazioni. Le funzionalità di gate automation e di digitalizzazione dei flussi assicurano una maggiore visibilità end-to-end e una gestione più efficace delle eventuali eccezioni operative.

Interoperabilità europea – Il progetto prevede inoltre moduli e servizi evolutivi per l’integrazione applicativa e l’attivazione di connettori verso i principali sistemi di riferimento del settore. È prevista anche l’eventuale adozione di componenti specialistiche per la gestione e la condivisione dei dati relativi alle unità di trasporto, in linea con i requisiti europei in materia di interoperabilità e dematerializzazione documentale.

Dichiarazioni – “L’accordo per l’automazione e digitalizzazione dei due corridoi di questo porto mediterraneo rappresenta un ulteriore riconoscimento della solidità delle nostre soluzioni e della loro capacità di rispondere alle esigenze concrete degli operatori terminalistici”, ha dichiarato Luca Abatello, CEO di Circle Group. “Attraverso l’adozione delle piattaforme GOS® e MILOS® contribuiamo a rafforzare l’efficienza e la competitività di infrastrutture strategiche per il Paese, in coerenza con le linee guida europee e con gli obiettivi del nostro piano industriale Connect 4 Agile Growth”.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.