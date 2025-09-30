Circle Group approva la semestrale 2025: crescita a doppia cifra, prodotti Milos in aumento e attese ottimistiche per il futuro

Il Consiglio di Amministrazione di Circle S.p.A., PMI Innovativa quotata su Euronext Growth Milan, ha approvato oggi la relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2025, sottoposta volontariamente a revisione contabile limitata. I risultati mostrano una forte crescita su tutti i principali indicatori, confermando il trend positivo della società attiva nella digitalizzazione della logistica intermodale e nella consulenza per la transizione green.

Nel primo semestre dell’anno, il valore della produzione è salito a 11,8 milioni di euro, segnando un incremento del 62% rispetto ai 7,3 milioni dello stesso periodo del 2024. Crescono anche l’EBITDA, che raggiunge i 2,7 milioni di euro (+52%), e l’utile netto, che si attesta a 1,1 milioni di euro, in leggera crescita rispetto al milione dello scorso anno.

Tra i driver principali di questa performance spicca l’exploit dei prodotti proprietari della suite MILOS®, in crescita del 105%, e dei servizi federativi correlati (+80%). Questi strumenti digitali, sempre più diffusi nel settore portuale, aeroportuale e intermodale europeo, hanno consolidato il ruolo tecnologico del gruppo sul mercato.

Dal punto di vista patrimoniale, l’indebitamento finanziario netto è pari a circa 0,8 milioni di euro, mentre la posizione finanziaria netta adjusted – che tiene conto dei crediti sui progetti europei – resta positiva per circa 2,2 milioni.

A commentare i risultati è Luca Abatello, Presidente e CEO di Circle Group: “In uno scenario macroeconomico complesso, abbiamo superato le aspettative anche in un semestre che prevedevamo più debole del secondo. Le integrazioni delle acquisizioni di fine 2024 (eXyond e Circle Garage) hanno portato valore, così come lo sblocco delle commesse legate al PNRR. Abbiamo anche lanciato nuovi moduli della suite MILOS® e la prima piattaforma eFTI federativa d’Europa, oltre alla soluzione KMaster® per il fleet management. Il nostro orizzonte si allarga ulteriormente grazie anche al bando Login Business, che aprirà nuove opportunità nel Q4 2025 e nel 2026.”

Alla luce dei risultati conseguiti e delle prospettive di crescita per il secondo semestre, il gruppo ha annunciato il miglioramento della guidance 2025, con proiezioni più ottimistiche anche per il 2026.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.