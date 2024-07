Cinque Terre, Via dell'Amore, ministro Santanchè: "Regione Liguria ha ripristinato un percorso famoso nel mondo"

"Devo ringraziare la Regione Liguria che ha fatto un lavoro egregio in questi anni perché è riuscita a ripristinare la Via dell'Amore, questo percorso di 900 metri che è famoso in tutto il mondo. Devo ringraziare i sindaci delle Cinque Terre che hanno collaborato e il presidente dei parchi. È stato bello vedere come i vari livelli delle istituzioni lavorano insieme. Lo ha detto il ministro del Turismo Daniela Santanchè in un intervento tv.

"Io sono andata la settimana scorsa a fare un sopralluogo per poterla inaugurare il 26 di luglio - ha aggiunto la ministra - e sono rimasta esterrefatta del grande lavoro che è stato fatto per poter restituire ai cittadini e ai turisti questo splendido percorso immerso in un paesaggio meraviglioso. Mi auguro anche, però, che la Via dell'Amore sia messa a reddito. Dobbiamo abituarci a mettere a reddito il nostro patrimonio perché poi tutte queste opere meravigliose vanno poi mantenute e valorizzate".