Cinque ponti a rischio crollo, stretta sul traffico in Val Bisagno

Cinque ponti della Val Bisagno sono attualmente sotto osservazionbe, e le autorità locali stanno valutando misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini. In particolare, si prevede una stretta sul traffico in alcune zone critiche, con possibili limitazioni e deviazioni per ridurre il carico sulle strutture più fragili.





Del tema si è discusso a Telenord, dove sono intervenuti Massimo Ferrante, assessore ai lavori pubblici del Comune di Genova, e Lorenzo Passadore, presidente del Municipio IV Media Val Bisagno. Entrambi hanno evidenziato l'importanza di monitorare costantemente lo stato dei ponti, di intervenire con lavori di manutenzione mirati e di sensibilizzare la popolazione sulle precauzioni necessarie. Ferrante ha sottolineato gli sforzi dell’amministrazione comunale per pianificare interventi tempestivi, mentre Passadore ha ribadito la necessità di una stretta collaborazione tra istituzioni e cittadini per garantire sicurezza e fluidità del traffico.





Le autorità hanno infine invitato gli automobilisti e i residenti a prestare attenzione alla segnaletica e a seguire eventuali percorsi alternativi, ricordando che la sicurezza delle infrastrutture è una priorità assoluta per il territorio della Val Bisagno.

