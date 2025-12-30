Cinema: il RIFF diventa grande, a maggio la decima edizione

Il RIFF – Riviera Film Festival si prepara a entrare definitivamente tra i grandi appuntamenti del cinema indipendente internazionale. Nel maggio 2026 andrà in scena la decima edizione, un traguardo simbolico che conferma la crescita costante della rassegna e il suo consolidamento come punto di riferimento per il settore.

Nato e cresciuto nel Levante ligure, il RIFF è oggi riconosciuto come uno dei principali poli di attrazione culturale e cinematografica della Riviera, capace di unire qualità artistica, attenzione ai nuovi talenti e un forte legame con il territorio.

A Telenord, il direttore artistico Vito D’Onghia ha anticipato prospettive, contenuti e ambizioni della prossima edizione, che punterà a rafforzare ulteriormente il respiro internazionale del festival, senza perdere la sua identità originaria. Al centro, come da tradizione, il cinema indipendente, le nuove voci del panorama mondiale e il dialogo tra autori, pubblico e industria.

La decima edizione rappresenterà non solo una celebrazione del percorso compiuto, ma anche un’occasione per rilanciare il RIFF come laboratorio creativo e vetrina culturale, capace di valorizzare il Levante ligure attraverso il cinema e di attrarre professionisti, appassionati e turisti da tutta Italia e dall’estero.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.