Cielo variabile e temperature in lieve aumento: le previsioni per oggi

Cielo a tratti coperto al mattino, nuvolosità irregolare nel pomeriggio con schiarite dalla tarda serata. Brezze lungo la costa, mare poco mosso.

Questo lunedì in Liguria vedrà nubi alternate a schiarite: al mattino cielo a tratti anche coperto, nel pomeriggio nuvolosità variabile talora compatta, in diradamento dalla tarda serata secondo le previsioni di Arpal

Temperature – Massime e minime in lieve aumento; sulla costa le massime attese tra 25 e 27 °C.

Umidità – Su valori medio-alti, con possibile percezione più afosa.

Venti – A regime di brezza lungo le coste; deboli e variabili nelle zone interne.

Mare – Poco mosso per l’intera giornata.

