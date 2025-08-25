Cielo variabile e temperature in lieve aumento: le previsioni per oggi
di red. tel
Cielo a tratti coperto al mattino, nuvolosità irregolare nel pomeriggio con schiarite dalla tarda serata. Brezze lungo la costa, mare poco mosso.
Questo lunedì in Liguria vedrà nubi alternate a schiarite: al mattino cielo a tratti anche coperto, nel pomeriggio nuvolosità variabile talora compatta, in diradamento dalla tarda serata secondo le previsioni di Arpal.
Temperature – Massime e minime in lieve aumento; sulla costa le massime attese tra 25 e 27 °C.
Umidità – Su valori medio-alti, con possibile percezione più afosa.
Venti – A regime di brezza lungo le coste; deboli e variabili nelle zone interne.
Mare – Poco mosso per l’intera giornata.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Altre notizie
West Nile, primo caso collegato alla Liguria: disinfestazione a Cogoleto
23/08/2025
di Carlotta Nicoletti
Zignago, partiti i lavori per la sicurezza della strada tra Vezzanelli e Colle Fiorito
23/08/2025
di Carlotta Nicoletti