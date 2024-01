Ciclismo: un "Laigueglia" anche per i cicloamatori, lo stesso giorno della corsa prof

Anche cicloturisti e cicloamatori potranno correre il loro "Trofeo Laigueglia", lo stesso mercoledì 28 febbraio 2024 che vedrà i professionisti inaugurare il calendario su strada della stagione italiana, con la 61a edizione della tradizionale corsa che fa da "collaudo" della Milano-Sanremo. Ci si potrà infatti iscrivere gratuitamente alla "Pedalata a marcia libera" organizzata da Extragiro in collaborazione con ACSI Ciclismo Nazionale e in particolare con il presidente Emiliano Borgna, con il patrocinio del Comune di Laigueglia. La kermesse prenderà il via da Laigueglia alle ore 12 circa, un’ora dopo la partenza ufficiale della gara e vedrà in sella anche importanti ex professionisti del ciclismo.

La partecipazione è aperta a tutti previa iscrizione gratuita online (è poi prevista una quota di 5 euro per poter accedere al ristoro finale) e sarà ammesso ogni tipo di bicicletta, anche e-bike. Per iscriversi andare su www.trofeolaigueglia.it nella sezione “Iscriviti alla Pedalata”. Ai partecipanti sarà garantito l’accesso alle aree di partenza e di arrivo del Trofeo Laigueglia.

I cicloturisti impegnati nella Pedalata affronteranno un percorso di circa 42 km e 600 metri di dislivello che, pedalando sul lungomare ligure, li porterà verso Andora, Diano Marina e Diano Castello, per poi tornare in direzione Laigueglia superando Capo Mele e immettendosi così nel circuito finale del Trofeo, che prevede anche l’asperità di Colla Micheri, la salita che nelle ultime edizioni si è sempre rivelata decisiva per l’esito della corsa. A quel punto la pedalata scenderà di nuovo verso Capo Mele per riportare i partecipanti a Laigueglia e al ristoro finale, in attesa dell’arrivo della gara.

La Pedalata è una delle iniziative collaterali che il Comune di Laigueglia sta portando avanti in collaborazione con ExtraGiro, a sessant’anni esatti dalla prima edizione della gara che storicamente inaugura il calendario ciclistico professionistico in Italia.

Anche il 61° Trofeo Laigueglia si preannuncia molto spettacolare dal punto di vista sportivo: sono già attese 25 formazioni professionistiche di alto livello, tra cui 9 team World Tour e 8 Professional, provenienti da 11 Paesi. Ulteriori dettagli sulla corsa verranno ufficializzati giovedì 18 gennaio nel corso della presentazione a Genova, al Palazzo della Regione Liguria.