Ciclismo: Milano-Sanremo 2024, linea di partenza a Pavia

Per il secondo anno consecutivo, la Milano-Sanremo non partirà da... Milano. Nel 2023 la Classicissima, vinta dal futuro campione del mondo Mathieu van der Poel con uno scatto sul Poggio (nella foto il podio con Filippo Ganna, secondo, il vincitore e il terzo arrivato Wout van Aert), aveva avuto la linea di partenza ad Abbiategrasso, mentre stavolta prenderà il via da Pavia, una trentina di chilometri a sud del capoluogo lombardo. Poco male per le caratteristiche tecniche: da tempo immemorabile la Parigi-Roubaix parte da Compiègne, anziché dalla capitale francese, senza aver perso nulla del suo fascino. Idem per la Sanremo, che dopo qualche anno di esperimento con l'arrivo in corso Cavallotti, nei pressi dell'accesso all'attuale stazione ferroviaria sotterranea, è tornata allo storico arrivo di via Roma.





I motivi del cambio di partenza della Sanremo sarebbero gli attriti tra organizzatori ed enti locali su questioni relative a logistica e gestione della zona. Il tracciato storico della Sanremo, in calendario il prossimo 16 marzo, misura circa 300 km, la distanza più lunga delle cinque Classiche Monumento (oltre alla corsa ligure, Giro delle Fiandre, Liegi-Bastogne-Liegi, Parigi-Roubaix e Giro di Lombardia) e ha visto poche varianti nel tempo: nel 1960 fu inserita la salita del Poggio, ultima difficoltà in vista di Sanremo, nel 1982 la Cipressa, che si articola in buona parte nel comune di Costa Rainera. Dal 2008 al 2013 la corsa affrontò anche la salita all'altopiano delle Manie, poi cancellata.





L'edizione del 2020, posticipata ad agosto a causa del Covid e vinta da Wout van Aert sul futuro campione del mondo Julien Alaphilippe, nella prima parte si snodò su un tracciato alternativo per via del divieto di transito imposto dai comuni del savonese. La corsa passò dal Piemonte fino al Colle di Nava per poi riprendere il tracciato classico a ridosso di Imperia.