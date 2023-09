Ciclismo: il professionista ligure Niccolò Bonifazio passa dalla Intermarché CV alla Corratech-Selle Italia

Niccolò Bonifazio, trentenne ciclista professionista ligure, lascia la la Intermarché-Circus-Wanty dopo una sola stagione per passare alla Corratec-Selle Italia dal 1 gennaio 2024. La squadra Professional italiana ha infatti annunciato l’ingaggio di Bonifazio sulla base di un contratto annuale. Nell'attuale annata agonistica Bonifazio ha ottenuto una vittoria, la seconda tappa del Giro di Sicilia 2023, e alcuni buoni piazzamenti. Nelle fin qui dieci stagioni da professionista, Bonifazio ha ottenuto 21 successi, tra cui la Coppa Agostoni 2014 e la classifica generale del Giro del Gabon 2019, che lo ha visto imporsi anche in tre tappe (nella foto) su rivali come l'eritreo Biniam Girmay e il tedesco Andrè Greipel.

Vanta la partecipazione a 5 Grandi Giri (2 Giri d'Italia, 2 Tour de France e una Vuelta), 14 Classiche Monumento, compresa la sua amatissima Milano-Sanremo, dove ha corso per otto volte ed è riuscito a cogliere un quinto posto nel 2015, edizione vinta dal tedesco John Degenkolb; ha partecipato per 3 volte alla Roubaix e per altrettante al Fiandre. A livello giovanile è stato azzurro ai Mondiali di Copenhagen 2011, 13° nella gara juniores vinta dal francese Pierre-Henri Lecuisinier, e ai Mondiali di Valkenburg 2012, 9° nella gara Under 23 vinta dal kazako Aleksei Lutschenko.

“Sono molto felice e motivato – dice Bonifazio a Cyclingpro.net – Il prossimo anno sarà molto importante per me e per tutto il team. Cercherò di far bene fin dall’inizio perché intendo ripagare la fiducia di chi mi ha scelto e degli sponsor che portano avanti questo progetto giovane ma molto ambizioso. Penso che con la giusta programmazione potremo raggiungere degli ottimi risultati e non vedo l’ora di poter mostrare a tutti le mie qualità“.