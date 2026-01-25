Ciclismo: il chiavarese Raccagni Noviero brilla al Tour Down Under in Australia, 6° posto assoluto e maglia bianca di miglior giovane
"Sono venuto qui con l’obiettivo di fare bene in classifica generale e iniziare la stagione con il piede giusto, e ci sono riuscito"
Andrea Raccagni Noviero, chiavarese, giovane promessa del ciclismo italiano, chiude in grande stile il Tour Down Under 2026. La corsa australiana, condizionata dal taglio della quarta tappa, si è conclusa oggi a Stirling senza scossoni in classifica generale, ma con un finale combattuto tra un gruppo ristretto di uomini di vertice. Tra loro anche il giovane ligure della Soudal Quick-Step, capace di difendere la sesta posizione finale.
Tredicesimo al traguardo nell’ultima frazione, Raccagni – che domani festeggerà 22 anni – si regala così la prima Top 10 della carriera in una prova WorldTour, impreziosita dalla conquista della Maglia Bianca.
"È stata una bella settimana con il Wolfpack – ha dichiarato a cyclingpro.net dopo la premiazione –. Sono venuto qui con l’obiettivo di fare bene in classifica generale e iniziare la stagione con il piede giusto, e ci sono riuscito. Ringrazio la squadra: mi ha supportato nello sprint intermedio di sabato e oggi mi ha protetto per tutta la tappa. Avrei potuto fare qualcosa in più negli sprint, ma lavorerò per migliorare. Spero sia l’inizio di una stagione molto positiva: non vedo l’ora che arrivino le prossime gare".
