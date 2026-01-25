Sport

Ciclismo: il chiavarese Raccagni Noviero brilla al Tour Down Under in Australia, 6° posto assoluto e maglia bianca di miglior giovane

di Redazione

54 sec

"Sono venuto qui con l’obiettivo di fare bene in classifica generale e iniziare la stagione con il piede giusto, e ci sono riuscito"

Ciclismo: il chiavarese Raccagni Noviero brilla al Tour Down Under in Australia, 6° posto assoluto e maglia bianca di miglior giovane
Facileisolare.it

Andrea Raccagni Noviero, chiavarese, giovane promessa del ciclismo italiano, chiude in grande stile il Tour Down Under 2026. La corsa australiana, condizionata dal taglio della quarta tappa, si è conclusa oggi a Stirling senza scossoni in classifica generale, ma con un finale combattuto tra un gruppo ristretto di uomini di vertice. Tra loro anche il giovane ligure della Soudal Quick-Step, capace di difendere la sesta posizione finale.

Tredicesimo al traguardo nell’ultima frazione, Raccagni – che domani festeggerà 22 anni – si regala così la prima Top 10 della carriera in una prova WorldTour, impreziosita dalla conquista della Maglia Bianca.

"È stata una bella settimana con il Wolfpack – ha dichiarato a cyclingpro.net dopo la premiazione –. Sono venuto qui con l’obiettivo di fare bene in classifica generale e iniziare la stagione con il piede giusto, e ci sono riuscito. Ringrazio la squadra: mi ha supportato nello sprint intermedio di sabato e oggi mi ha protetto per tutta la tappa. Avrei potuto fare qualcosa in più negli sprint, ma lavorerò per migliorare. Spero sia l’inizio di una stagione molto positiva: non vedo l’ora che arrivino le prossime gare".

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagramsu Youtube e su Facebook.

Condividi: