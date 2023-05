Ciclismo, il 2 giugno torna a Genova il Giro dell'Appennino: prima della gara una "pedalata" per la sicurezza dei ciclisti in strada

Una gara di 200 chilometri "molto nervosi" con 2.800 metri di dislivello, una partenza "inedita" ad Arquata Scrivia, un momento impegnativo e scenografico alla Guardia, pendenze fini al 21% nella zona di Lencisa, un passaggio sotto ponte San Giorgio, e poi la sopraelevata, fino all'arrivo nel cuore di Genova, in via XX Settembre. Sono questi alcuni dei punti salienti dell'84esima edizione del il Giro dell'Appennino in programma per il 2 giugno.

"Un Giro dell'Appennino ad altissimo livello agonistico - come ha spiegato Enrico Costa, presidente dell'U.S. Pontedecimo Ciclismo, che organizza la gara - per il quale ci aspettiamo tanta gente, come nelle ultime edizioni, sia nell'Alessandrino, abbiamo scelto la partenza da Arquata Scrivia per ricordare Mino De Rossi, medaglia d'oro alle Olimpiadi di Helsinki nel 1952, recentemente scomparso, sia lungo le prime rampe della Bocchetta e poi verso la Guardia che ha fatto la selezione negli ultimi due anni. Attraverseremo tanti paesi dove il passaggio del Giro rappresenta un appuntamento carico di fascino e storia. Il decimo arrivo in via XX Settembre sarà il modo migliore per concludere un'altra giornata di festa e di sport".

Un evento sportivo che sarà anticipato da una "pedalata", dal Centro Commerciale L'Aquilone al passo della Bocchetta, il 1 giugno, per ricordare Davide Rebellin e porre l'accento sul tema della sicurezza sulle strade per i ciclisti.

"Purtroppo l'attenzione non è ancora sufficiente se dobbiamo in questi ultimi tempi piangere le vite di tanti ciclisti - ha aggiunto Costa - e con questa iniziativa vogliamo far vedere esempi virtuosi di come è possibile convivere sulle strade con i diversi mezzi".

Temo evidenziato anche dagli assessori allo sport della Regione Liguria, Simona Ferro, e del comune di Genova, Alessandra Bianchi, che hanno partecipato alla presentazione dell'evento che si è tenuta all'Acquario di Genova.