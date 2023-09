Ciclismo, 47° Giro della Lunigiana: vince il francese Leo Bisiaux davanti al ligure Lorenzo Finn, classe 2006 e primo tra i giovani

Il francese Leo Bisiaux ha vinto il 47° Giro della Lunigiana, indossando a Casano di Luni la mitica Maglia Verde de La Corsa dei Futuri Campioni, davanti al ligure Lorenzo Finn, classe 2006 e primo della classifica dei giovani in una gara già di suo riservata alla categoria Juniores, e Lorenzo Mottes.

La tappa finale, la Sarzana-Casano di 104.1 km, è stata vinta da Pablo Lospitao su Mikal Grimstad Uglehus e Jaka Marolt.



Suona così la Marsigliese a Casano di Luni dove si è celebrata la festa finale del 47° Giro della Lunigiana. Il festeggiato principale è Leo Bisiaux, Campione del Mondo di Ciclocross e secondo corridore francese a trionfare nella storia de La Corsa dei Futuri Campioni dopo Lenny Martinez, a segno nel 2021. Nell'ultima tappa Bisiaux si è difeso senza troppi affanni dai suoi rivali principali in classifica che lo hanno accompagnato sul podio finale, la Maglia Bianca Lorenzo Finn, il corridore più giovane di questa edizione del Giro, e Lorenzo Mottes, premiato come corridore più combattivo della corsa. A Casano di Luni c'è stato quindi spazio per una fuga dalla distanza che comprendeva Stocker (Austria), Marolt (Slovenia), Uglehus (Norvegia), Lospitao (Spagna), Vecchiutti (Friuli Venezia Giulia), Chinappi (Lazio), Friggi (Umbria), Sasso (Veneto). Dopo aver raggiunto a 35 km dall'arrivo il vantaggio massimo di 2'55", i fuggitivi hanno resistito al rientro del gruppo con Pablo Lospitato che è stato abile nello sprint finale dove si è messo alle spalle il Campione Nazionale norvegese Uglehus. Per la Spagna è la prima vittoria al Giro della Lunigiana dal 2002, anno in cui Josè Joaquin Rojas si impose proprio su questo traguardo.



Nelle altre classifiche successi per Jarno Widar (Punti e GPM), Finn (Giovani e Italiani), Capra (Traguardi Volanti), Francia (Classifica a squadre) e Lazio (Classifica squadre italiane) mentre il corridore umbro Vittorio Friggi, primo sul GPM di Montemarcello, ha ricevuto la Maglia dedicata in memoria di Giammarco Ferrari, scomparso tragicamente nel 2018. Va in archivio un'edizione esaltante del Giro della Lunigiana, con grandi vincitori ed un tocco fortemente internazionale. A trionfare è stato un Campione del Mondo, a dimostrazione dell'altissimo livello di partecipanti.



ORDINE D'ARRIVO ULTIMA TAPPA

1 - Pablo Lospitao Gonzalez 104.1 km in 2h28'41" alla media di 42.009km/h

2 - Mikal Grimstad Uglehus (Norvegia) s.t.

3 - Jaka Marolt (Slovenia) s.t.



CLASSIFICA GENERALE

1 Leo Bisiaux (Francia) (Foto: Roberto Fruzzetti / Ciclismoblog)

2 Lorenzo Finn (Liguria) a 12"

3 Lorenzo Mottes (Trento) a 15"



LE MAGLIE UFFICIALI DEL 47° GIRO DELLA LUNIGIANA

Maglia Verde, leader della classifica generale, sponsorizzata Poliartigiana Srl - Leo Bisiaux (Francia)

Maglia Blu, leader della classifica a punti, sponsorizzata Regione Liguria - Jarno Widar (Belgio)

Maglia a Pois, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata Confindustria La Spezia - Jarno Widar (Belgio)

Maglia Bianca, leader della Classifica dei Giovani, nato dopo il 01/01/2006, sponsorizzata Spigas Clienti / Terre di Luni - Lorenzo Finn (Liguria)

Maglia Arancione, leader dei Traguardi Volanti, sponsorizzata Assessorato allo Sport della Regione Liguria / Memorial Massimo Vanello - Thomas Capra (Trento)

Maglia Azzurra, leader della Classifica degli Italiani, sponsorizzata Conad - Lorenzo Finn (Liguria)