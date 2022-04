Chiavari, rubò la carta di credito a una anziana e prelevò denaro. Arrestato a Francoforte

di Redazione

L'uomo, sul quale pendono condanne per oltre 13 anni per una lunga serie di reati, era stato identificato grazie alle telecamere di sorveglianza

E' stato arrestato a Francoforte, su mandato di arresto europeo, un 64enne italiano su cui pendeva un ordine di carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, per una pena residua di anni 13, mesi 3 e giorni 25 di reclusione, per reati di truffa, ricettazione, furto e falso su tutto il territorio nazionale.

Tra i reati a suo carico risulta anche un furto con destrezza ed utilizzo indebito di una carta di credito sottratta, nel marzo del 2021, dalla borsa di una ottantacinquenne, mentre si trovava all'interno in un supermercato di Chiavari. I poliziotti del Commissariato di Chiavari hanno espletato una capillare attività investigativa nei confronti dell’uomo che, attraverso i frame recuperati dalle telecamere di sorveglianza di Chiavari, hanno permesso di immortalare i numerosi tentativi operati in diversi sportelli bancomat cittadini di prelevare danaro contante (evento riuscito in un'unica circostanza).

Gli operatori della Polizia Scientifica, grazie alla ricostruzione dei tratti fisiognomici del volto e attraverso approfondite ricerche su apposita Banca Dati nazionale, sono risaliti con certezza all'identità dell’uomo che era stato deferito in stato di irreperibilità.