Chiavari: rettore università Genova in visita ai luoghi della cultura

Il rettore dell'Università di Genova Federico Delfino si è recato a Chiavari per un sopralluogo nei principali luoghi della cultura cittadina visitando palazzo della Cittadella, il teatro Cantero, palazzo Rocca, la Farmacia dei Frati passando per il centro giovani di prossima apertura nei locali del Lido. Ad accompagnarlo il sindaco Federico Messuti, il vicesindaco Michela Canepa e il presidente del Consiglio Comunale, anche vicesindaco di Città Metropolitana, Antonio Segalerba.

"Abbiamo accolto con grande piacere il rettore aprendogli le porte dei più importanti spazi storici della città. Strutture che, per le loro caratteristiche e potenzialità, potrebbero essere utilizzate per iniziative condivise con l'Università di Genova - spiega Messuti - La visita è stata un'occasione proficua per valutare future collaborazioni con l'ateneo genovese. Chiavari, come città degli studi, vuole rispondere alle crescenti esigenze di un territorio a metà strada tra i principali poli universitari della regione. Oltre ai progetti di valorizzazione del nostro patrimonio culturale, stiamo lavorando con Città Metropolitana per creare un moderno campus scolastico in Colmata e per aprire il centro giovani al Lido, uno spazio libero per lo studio e il coworking".

"Oggi ho visitato luoghi prestigiosi e di lunga tradizione e ringrazio l'amministrazione chiavarese per l'opportunità - ha detto Delfino - Ritengo ci siano le basi per un confronto costruttivo con l'amministrazione per la valorizzazione del patrimonio locale, con ricadute di promozione culturale"