Chiavari, latitante arrestato alla stazione dalla Polfer

Ponte del 2 giugno di superlavoro per le forze dell'ordine. La polizia ferroviaria ligure ha controllato oltre 1.500 persone ed impegnato 116 pattuglie nelle stazioni e sui treni di tutta la regione. Durante i controlli gli agenti Polfer di Chiavari hanno arrestato un cittadino italiano di 51 anni, destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Milano. L’uomo, originario della provincia di Varese, era ricercato da oltre un anno in quanto riconosciuto colpevole di resistenza a pubblico ufficiale commessa nel 2020 nei confronti di un equipaggio delle volanti, nel quartiere milanese di Quarto Oggiaro. Sconterà la pena di 6 mesi e 15 giorni nel carcere di Chiavari dove al termine degli accertamenti è stato accompagnato.





A Genova la polizia ha arrestato un 21enne per i reati di minaccia resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali aggravate. E' avvenuto ieri pomeriggio in Via Donghi dove il 21enne, visibilmente sotto gli effetti dell’alcool stava colpendo le auto in sosta e strepitava con fare minaccioso contro i passanti. All’arrivo della volante del Commissariato San Fruttuoso il giovane ha spinto un agente per guadagnarsi la fuga ma è stato raggiunto e bloccato in via Manuzio. Un poliziotto è stato colpito alla schiena e al ginocchio, procurandosi lesioni giudicate guaribili in 5 giorni.