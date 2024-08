Chiavari: canoista morto annegato, chiesto rinvio a giudizio per sei vigili del fuoco e due istruttori

La morte di Andrea Demattei, il canoista 14enne morto per ipotermia a Chiavari nel torrente Entella nel gennaio dello scorso anno, ebbe tra le cause una catena di negligenze ed errori dei soccorritori. Così il pm Francesco Cardona Albini ha chiesto il rinvio a giudizio per i due istruttori del giovane e per sei vigili del fuoco. Il gip Carla Pastorini deciderà il 7 novembre, al termine dell'udienza preliminare fissata per quella data.,

Il giovanissimo atleta era rimasto oltre un'ora incastrato con la canoa in un tronco durante un allenamento e i medici del Gaslini ne avevano dichiarato la morte cerebrale quattro giorni dopo. Secondo i pm ci sarebbe stata una catena di errori che ha portato alla morte di Andrea, la cui famiglia è assistita dall'avvocato Rachele De Stefanis. A detta della pubblica accusa il numero di istruttori, la dotazione di sicurezza e l'abbigliamento degli atleti non era idoneo. Gli allenatori, inoltre, avevano visto la presenza del tronco che rappresentava "un pericolo di incastro anche per la presenza visibile di un deflettore di corrente, ovvero una deviazione del corso dell'acqua che creava una nuova linea di corrente".

Quanto ai vigili del fuoco, avrebbero adottato a detta della Procura "manovre di salvataggio scorrette in luogo di quelle che sarebbero state efficaci, ritardando comunque la manovra che avrebbe consentito, dopo più di un'ora di immersione nel fiume Entella, l'estrazione di Andrea". In particolare il caporeparto di Chiavari non avrebbe fatto usare subito la gru per sollevare la canoa. Solo dopo un'ora, con l'arrivo dei sub dalla Spezia la canoa venne assicurata con le funi e sollevata con le autogru.