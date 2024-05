Chiavari: 1,5 milioni dall'8 per mille, serviranno anche per ristrutturare tre chiese e un asilo

Un milione e mezzo di euro alla Diocesi di Chiavari: è la cifra ottenuta grazie alle donazioni dell'8 per mille relative alle dichiarazioni dei redditi dello scorso anno.

Lo rende noto l'ufficio comunicazione della Diocesi chiavarese che specifica come i fondi saranno utilizzati in tre settori dalle iniziative per la carità, alle spese della pastorale e per la manutenzione degli edifici di culto.

In particolare gli interventi riguarderanno la chiesa di Sant'Antonino in Sanguineti, Sant' Antonio in Pontori in val Graveglia, San Lorenzo a Borzonasca ed infine recupero dell' ex asilo parrocchiale di San Marziano a Carasco.