Certosa protagonista della "Domenica pedonale". Fitto calendario di eventi

Grande attesa, in Valpolcevera, per la prima “Domenica pedonale”, in programma il 25 gennaio a Certosa. Dalle 14 alle 18 via Dandolo, nel tratto compreso tra via Jori e via Canepari, sarà chiusa al traffico e trasformata in uno spazio dedicato a giochi, musica, laboratori, intrattenimento ed esibizioni per grandi e piccoli.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Genova in collaborazione con i Municipi, prevede una pedonalizzazione sperimentale e temporanea di spazi urbani con l’obiettivo di restituirli alla cittadinanza e favorire socialità e aggregazione.

Il “palcoscenico” di via Dandolo ospiterà un ricco programma coordinato dal Municipio V Val Polcevera, con il coinvolgimento di numerose associazioni locali. In programma esibizioni di artisti di strada, performance delle giovani atlete e dei piccoli atleti della ASD Dinamic Gym, una mostra fotografica dedicata alla storia della Valpolcevera curata dalla APS Amici di Villa Pallavicini, con figuranti in costume, e dimostrazioni di primo soccorso a cura della Pubblica Assistenza Croce Rosa Rivarolese. Per i più piccoli, anche la possibilità di salire a bordo delle moto e delle auto dell’Arma dei Carabinieri.

«Dopo il grande successo della “Domenica pedonale” in via Pendola, a San Fruttuoso, che ha visto la partecipazione di centinaia di cittadine e cittadini – dichiarano l’assessore alla Mobilità sostenibile Emilio Robotti e l’assessora all’Urbanistica e alla “Città dei 15 minuti” Francesca Coppola – ci auguriamo che anche l’appuntamento di Certosa venga vissuto come un’opportunità per riscoprire lo spazio pubblico, chiudendolo temporaneamente al traffico privato e valorizzandone il potenziale di aggregazione e relazione sociale».

Secondo gli assessori, le “Domeniche pedonali” rappresentano uno strumento concreto per migliorare la qualità della vita urbana: «Queste iniziative favoriscono stili di vita più sani, creano spazi più sicuri e accessibili e producono benefici significativi anche per l’ambiente e per il commercio locale, rendendo i quartieri più vivaci e accoglienti».

Entusiasta anche il presidente del Municipio V Val Polcevera, Michele Versace: «Abbiamo aderito con convinzione, facendo squadra con le associazioni del territorio per offrire ai cittadini, soprattutto ai più piccoli, la possibilità di vivere qualche ora di socialità in uno spazio che normalmente non si presta a questo tipo di utilizzo. Invitiamo le famiglie a partecipare numerose».

Come cambia la viabilità

Per consentire lo svolgimento dell’evento, domenica 25 gennaio in via Dandolo, nel tratto compreso tra via Jori e via Canepari, saranno adottati i seguenti provvedimenti:

divieto di sosta con rimozione forzata dalle 7 alle 19, e comunque fino a cessate esigenze;

divieto di circolazione veicolare dalle 13 alle 19, e comunque fino a cessate esigenze.

La Polizia Locale potrà adottare ulteriori misure di regolazione del traffico in base alle esigenze legate allo svolgimento della manifestazione.