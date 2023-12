Ceriale, maltrattava la mamma ed era stata condannata a un anno e un mese di reclusione: arrestata latitante 32enne

Doveva scontare un anno, un mese e due giorni per il reato di maltrattamenti in famiglia, ma aveva fatto perdere le sue tracce dopo la sentenza di condanna: protagonista della vicenda una donna di 32 anni, residente nel Ponente ligure che aveva insultato, minacciato e perseguito la madre per lungo tempo.

Per questi motivi era finita a giudizio ed era stata condannata, ma per lungo tempo si era nascosta in un appartamento di Ceriale per sfuggire alla sentenza. Rintracciata dai carabinieri, è stata però arrestata e portata in carcere a Pontedecimo.