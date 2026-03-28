Ceranesi verso le elezioni di fine maggio, l'avvocato Casano: "Mi candido sindaco"
di Gilberto Volpara
Tra gli avversari gli ex primi cittadini Claudio Montaldo e Omar Calorio
Si accende la campagna elettorale nei centri chiamati al rinnovo dei rispettivi consigli comunali e, dunque, alla nomina del sindaco. Alle spalle di Genova, il caso del comune di Ceranesi, paese noto per il Santuario della Madonna della Guardia e per i Piani di Praglia, che andrà alle urne per le dimissioni anticipate dell'ex primo cittadino Claudio Montaldo.
Lo stesso amministratore ha annunciato l'intenzione di ripresentarsi al pari del suo predecessore Omar Calorio. Tuttavia, la novità delle ultime ore giunge dall'avvocato amministrativista Michele Casano: "Ho seguito la diffida che ha permesso la ripresa dei cantieri sulla strada provinciale di Santa Marta. Da lì, l'entusiasmo di tante persone mi ha convinto a raccogliere questa sfida con la lista apolitica Uniti per Ceranesi. Puntiamo su viabilità, dialogo, servizi e lotta al dissesto".
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Tags:ceranesi casano elezioni
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