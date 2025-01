Ceranesi: frana, riapre stasera a senso unico alternato la Sp4

Riaprirà stasera a senso unico alternato il tratto della strada provinciale 4 in località Santa Marta, nel Comune di Ceranesi, chiuso ieri in via precauzionale a causa di una frana che ha interessato il versante a ridosso della carreggiata.

Chiusura precauzionale – Il tratto di strada compreso tra il ponte ferroviario e l’incrocio con via Marseno era stato interdetto al traffico per consentire interventi di messa in sicurezza, dopo che un movimento franoso aveva reso pericoloso il transito.

Riapertura – Questa mattina la strada è stata riaperta con circolazione regolata a senso unico alternato. “Il traffico è ora regolare – ha dichiarato il sindaco di Ceranesi, Claudio Montaldo – ma sono in corso ulteriori verifiche sul versante interessato dal fenomeno.”

Verifiche in corso – Gli interventi di monitoraggio proseguiranno nei prossimi giorni per garantire la stabilità del versante e prevenire ulteriori smottamenti. Nel frattempo, il transito sarà regolato per garantire la sicurezza degli automobilisti.

Collaborazione con la Regione – Il Comune di Ceranesi ha informato la Regione Liguria sulla situazione e sugli sviluppi delle operazioni di messa in sicurezza.

Appello ai cittadini – Gli automobilisti sono invitati a procedere con prudenza nel tratto riaperto e a prestare attenzione alla segnaletica stradale.

