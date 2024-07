Ceranesi: conto alla rovescia e lavori in corso, Santa Marta diventa un borgo medioevale

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

di Gilberto Volpara

Sono decine i volontari che operano per la buona riuscita del numero zero di una vera e proprio novità: il villaggio medioevale di Santa Marta in alta Valpolcevera.

L'idea andrà in scena negli spazi attigui il municipio di Ceranesi durante il prossimo fine settimana con abiti realizzati su misura dai soci del Circolo Culturale La Via del Sale presieduto da Maristella Cuccadu: "Dal legno al ferro, ci saranno laboratori davvero affascinanti per tutte le età. Chiunque arriverà qui potrà indossare un abito che ci riporta indietro nei secoli".

Un lavoro preseguito per mesi con ulteriore opportunità di stand gastronomici: "Obiettivo, dare un'idea differente per Santa Marta sperando che grazie a iniziative come queste possa vivere maggiormente rispetto a quanto sta succedendo oggi".