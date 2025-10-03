Centro intermodale di Nuoro: definite modalità di gestione e copertura dei costi

La Giunta regionale ha approvato la delibera che definisce le modalità di copertura dei costi di manutenzione ordinaria e straordinaria del Centro Intermodale di Nuoro, infrastruttura strategica per lo scambio tra trasporto pubblico urbano, extraurbano e ferroviario, prevista anche nello Schema preliminare del Piano Regionale dei Trasporti adottato dalla stessa Giunta il 7 agosto 2025. L’intervento rappresenta un tassello fondamentale per favorire l’integrazione modale e una mobilità più sostenibile nel capoluogo barbaricino e nelle aree limitrofe.

“Con questo passaggio – sottolinea l’assessore ai Trasporti, Barbara Manca – mettiamo le basi per rendere finalmente operativo un nodo fondamentale del sistema regionale dei trasporti. Il Centro Intermodale di Nuoro consentirà di migliorare l’accessibilità, favorire l’uso del trasporto pubblico e ridurre la dipendenza dall’auto privata in una zona particolarmente strategica dell’Isola. È un investimento sulla qualità della vita dei cittadini e sulla coesione territoriale”.

Il Centro, realizzato con un investimento complessivo di oltre 6,8 milioni di euro (risorse APQ Mobilità e PO FESR 2014–2020), comprende un terminal autobus con 18 stalli, aree parcheggio, un edificio multipiano da 125 posti auto, spazi di servizio e locali per il personale. I lavori, curati dal Comune di Nuoro come stazione appaltante, hanno permesso di restituire alla città una struttura moderna e funzionale, destinata a diventare nodo di riferimento per i flussi di mobilità in entrata e in uscita dal capoluogo barbaricino.

Con la delibera si conferma che la copertura dei costi ordinari di gestione, nei limiti stabiliti dal Piano Economico Finanziario, e delle manutenzioni straordinarie resterà a carico della Regione, nel rispetto della disciplina già sancita dalla delibera n. 72/6 del 2008.

A tal fine, l’assessore Manca ha avanzato specifica richiesta di stanziamento delle risorse nell’ambito delle proposte per la Manovra di Bilancio 2026 – 2028 per la copertura finanziaria dei costi ordinari, 55mila euro annui per i costi di gestione per l’anno 2026 ed euro 45mila per ciascuno degli esercizi 2027 e 2028. La Regione si farà carico anche delle manutenzioni straordinarie, previa valutazione tecnica degli interventi necessari.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.