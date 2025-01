Cecilia Sala liberata, già partita per l'Italia. Presidente Meloni: "Rilascio dovuto a un intenso lavoro sui canali diplomatici e di intelligence"

Cecilia Sala è stata liberata a Teheran ed è ripartita per l'Italia dopo 21 giorni di detenzione. La notizia è stata data dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni: "È in volo l'aereo che riporta a casa Cecilia Sala da Teheran. Grazie a un intenso lavoro sui canali diplomatici e di intelligence, la nostra connazionale è stata rilasciata dalle autorità iraniane e sta rientrando in Italia. Ho informato personalmente i genitori della giornalista nel corso di una telefonata. Voglio esprimere gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile il ritorno di Cecilia, permettendole di riabbracciare i suoi familiari e colleghi".

Conferma - La liberazione è stata confermata anche dalle autorità iraniane, tramite il dipartimento media della Cultura e il ministero della Guida islamica. Cecilia Sala era stata arrestata lo scorso 19 dicembre senza che le fosse formalmente contestata alcuna accusa. Solo in seguito, le autorità iraniane hanno dichiarato che la giornalista avrebbe violato le leggi locali. Sala, giornalista di Chora Media e del Foglio, si trovava in Iran con un visto giornalistico regolare ed è stata prelevata direttamente dalla sua stanza d'albergo. La notizia del suo arresto, avvenuto nel famigerato penitenziario di Evin a Teheran, era stata resa pubblica solo il 27 dicembre, mentre la famiglia e le redazioni per cui lavorava avevano appreso del suo fermo il 20 dicembre.

Ipotesi - L'arresto di Cecilia Sala era stato collegato a quello di Mohammed Abedin, un iraniano arrestato a Malpensa il 16 dicembre, accusato di terrorismo dagli Stati Uniti. Si ipotizzava che Teheran avesse voluto utilizzare la giornalista italiana come una sorta di pedina per chiedere la liberazione di Abedin.

Il compagno festeggia con il gol di Grosso alla Germania - Singolare l'esultanza del compagno di Cecilia, il giornalista genovese Daniele Raineri, che ha festeggiato con un post su Instagram dal titolo "Cecilia è libera, un gran lavoro italiano, grazie a tutti" corredato dal video del gol segnato da Fabio Grosso alla Germania a Dortmund, nella semifinale mondiale il 4 luglio 2006.

Reazioni - Tra i primi commenti, il presidente della Regione Liguria Marco Bucci dice: “La notizia della liberazione di Cecilia Sala è per me una grande gioia. Si è conclusa nel migliore dei modi una vicenda che ha unito l’Italia. Il primo pensiero va naturalmente a Cecilia e alla sua famiglia che ha vissuto giorni di angoscia, dimostrando grande coraggio e responsabilità. Sottolineo anche il grande lavoro svolto dalla diplomazia e dalle istituzioni italiane che in breve tempo hanno consentito di giungere alla liberazione della giornalista, dimostrando anche il ritrovato peso del nostro Paese a livello internazionale, anche e soprattutto nelle situazioni più difficili”. Ilaria Cavo, parlamentare genovese di NM, scrive: "Grazie al Governo e a tutti coloro che hanno lavorato incessantemente per la sua liberazione". Il gruppo consiliare regionale di FdI in un una nota: "esprime grande soddisfazione e sollievo per il ritorno in patria della giornalista Cecilia Sala, dopo 21 giorni di detenzione in Iran. La notizia del decollo dell’aereo da Teheran, che riporta Cecilia in Italia, segna un momento di gioia per tutti noi e rappresenta una vittoria della diplomazia e dell’impegno delle istituzioni. Desideriamo ringraziare il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e tutti coloro che hanno lavorato instancabilmente per garantire la liberazione della giornalista. La loro dedizione e il loro impegno sui canali diplomatici e di intelligence hanno reso possibile questo importante risultato, permettendo a Cecilia di riabbracciare finalmente i suoi familiari e colleghi. In un momento così delicato, la solidarietà e l’unità del nostro Paese si sono dimostrate fondamentali. La vicenda di Cecilia Sala ha toccato il cuore di tutti gli italiani, unendo le nostre voci in un coro di speranza e determinazione. Siamo grati che la nostra giornalista possa tornare a casa sana e salva, pronta a riprendere il suo lavoro e a raccontare le storie che ci uniscono. Ci auspichiamo che non accadono mai più simili situazioni. Ribadiamo il nostro sostegno a tutte le famiglie che vivono situazioni simili e ci impegniamo a continuare a lavorare per la tutela dei diritti e della libertà di espressione, valori fondamentali della nostra democrazia. Ben tornata a casa, Cecilia!".

