ČD Cargo presenta la locomotiva multisistema Alstom Traxx Universal di 3a generazione

Alstom, leader mondiale nella mobilità intelligente e sostenibile, e il vettore ČD Cargo celebrano un’importante pietra miliare nella loro collaborazione. La locomotiva multisistema Traxx Universal (numero di targa 388.020) è stata presentata in occasione della Giornata Nazionale delle Ferrovie a Nymburk, sabato 20 settembre. Questa locomotiva è la ventesima unità delle sessanta locomotive fondamentali per l’espansione di ČD Cargo nei mercati europei. Per l’occasione, la locomotiva è stata dotata di una decalcomania speciale con una grafica che simboleggia la proficua collaborazione con Alstom.

Le consegne delle locomotive multisistema Traxx Universal sono in corso dal 2021 e proseguiranno nel 2026-2027. Un traguardo importante di quest’anno è l’omologazione della locomotiva con una versione software aggiornata con il sistema europeo di controllo dei treni (ETCS) per il regolare esercizio. Questa modifica viene gradualmente implementata su tutte le macchine, inclusa la locomotiva appena introdotta.

“Le locomotive multisistema Traxx Universal sono fondamentali per l’espansione internazionale dell’azienda. Finora hanno percorso oltre 8 milioni di chilometri e, ad esempio, hanno trasportato milioni di tonnellate di merci con la licenza ČD Cargo in Germania”, afferma Tomáš Tóth, Presidente del Consiglio di Amministrazione di ČD Cargo, poiché “Oggi celebriamo non solo questo successo, ma anche la nostra pluriennale collaborazione con il produttore Alstom. Grazie al supporto del team Alstom proveniente da Repubblica Ceca, Germania, Svizzera e Francia nell’impegnativo processo di omologazione ETCS, oggi possiamo affermare che la Traxx Universal multisistema è una locomotiva completamente interoperabile, incluso il sistema ETCS attivo”, aggiunge Tóth.

“Lo slogan ‘ČD Cargo stronger in Europe powered by Alstom ‘ , presente sulla locomotiva Traxx Universal inaugurata, descrive appieno la nostra pluriennale collaborazione con ČD Cargo. Consideriamo ČD Cargo non solo un cliente, ma soprattutto un partner solido ed esperto. Un’operatività transfrontaliera fluida è estremamente importante per i trasportatori di merci. Grazie alle locomotive all’avanguardia di Alstom, i trasportatori cechi garantiscono un trasporto merci fluido ed efficiente in tutta Europa, rafforzando la loro forza nella logistica internazionale “, afferma Dan Kurucz, Country Managing Director di ALSTOM Repubblica Ceca.

Le locomotive multisistema Traxx Universal sono progettate per operare in Repubblica Ceca, Germania, Austria, Polonia, Ungheria e Slovacchia, mentre una parte della flotta ha una capacità operativa estesa per Slovenia, Croazia e Serbia. Di conseguenza, possono essere impiegate in un massimo di nove paesi europei. Inoltre, le locomotive sono state progettate per l’installazione di un modulo “ultimo miglio”, che consente anche il funzionamento in trazione indipendente per il cosiddetto “ultimo miglio”. In generale, questi particolari veicoli sono caratterizzati da una velocità massima fino a 160 km/h per il traffico merci e una durata di servizio prevista di almeno 30 anni. Offrono prestazioni operative e affidabilità superiori con una maggiore efficienza energetica e intervalli di manutenzione prolungati che migliorano la disponibilità delle locomotive.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.