Cavi di Lavagna, scoppiate due risse nella notte: feriti due giovani

Due feriti trasportati in ospedale e altri tre contusi sono il bilancio di una rissa scoppiata la notte scorsa poco dopo l'una in via Pavia a Cavi di Lavagna (Genova). Sul posto due ambulanze della Croce Rossa e Croce Verde di Lavagna che hanno soccorso due contendenti trasportandoli al pronto soccorso per ferite alla testa ed al volto.

I carabinieri stanno svolgendo indagini per capire le ragioni del pestaggio in un quartiere particolarmente difficile con i residenti decisi a scrivere al Prefetto per la presenza continua di risse notturne. Un secondo intervento dei carabinieri la notte scorsa prima delle 4 in via Cigno, dove al momento della chiusura di una discoteca è scoppiata una violenta lite, sul posto anche una ambulanza della Croce Verde per medicare i contendenti.