Castel Gandolfo si apre al mondo: un ristorante ecosostenibile nei Giardini Vaticani firmato da due chef di Chicago

Un ristorante ecosostenibile tra i giardini pontifici, a cavallo tra tradizione italiana e contaminazioni globali. È questo il cuore del nuovo progetto annunciato da Papa Leone XIV, che ha svelato una collaborazione senza precedenti tra il Vaticano e due rinomati chef statunitensi: Art Smith e Phil Stefani, volti noti della scena gastronomica di Chicago.

I due imprenditori guideranno l’apertura di un nuovo ristorante all’interno del Borgo Laudato Si’, il complesso a impatto ambientale zero voluto dal pontefice nella storica residenza estiva dei Papi. L’iniziativa è stata presentata ufficialmente il 5 settembre, con una cerimonia in diretta streaming dal Vaticano, seguita da un evento celebrativo a Chicago alla presenza dello stesso Phil Stefani, del sindaco Brandon Johnson e di altre personalità istituzionali.

Una cucina tra spiritualità, sostenibilità e multiculturalismo - L’apertura del ristorante è prevista per la primavera del 2026 e rappresenterà l’unico punto ristoro e catering all’interno del Borgo Laudato Si’. Il menù proporrà piatti ispirati alla tradizione culinaria italiana, arricchiti da sapori e ingredienti che omaggiano le origini del pontefice – con influenze dal Perù – e le radici professionali degli chef, legate alla scena gastronomica di Chicago.

L’approccio sarà improntato alla filiera corta e all’autoproduzione: gran parte delle materie prime arriverà da una serra solare progettata con una struttura che richiama il colonnato di Piazza San Pietro. Altri ingredienti proverranno da fornitori locali selezionati. Il Borgo ospita inoltre orti e vigneti coltivati secondo pratiche biologiche, progetti educativi su agricoltura sostenibile, vinificazione senza pesticidi e tradizionale raccolta delle olive.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.