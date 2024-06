Caso Toti, spuntano tangenti sul Nautico, Cozzani intercettato: "In Regione è una rapina a mano armata con scasso"

Dai faldoni dell'inchiesta sulla corruzione in Regione spunta una pista che porta ai rapporti fra Piazza De Ferrari e il Nautico. Tutto ruota attorno a una fattura di 36.600 euro per "spazi pubblicitari" e "contributo agenzia Ice per attività promozionali a favore della 63° edizione del Salone Nautico Internazionale di Genova, 21-26 settembre 2023". La fattura, scrive Il Secolo XIX, fu emessa dalla Ant srls, società il cui legale rappresentante è Filippo Beggi, amico e segretario di Matteo Cozzani, ex capo di gabinetto della Regione, che secondo gli investigatori era l'amministratore di fatto della citata Ant.

Nell'ambito del filone spezzino dell'inchiesta, la Procura locale individua un episodio di corruzione che riguarderebbe l'allora presidente di Confindustria Nautica Saverio Cecchi, il direttore del Salone Nautico Alessandro Campagna, il succitato Matteo Cozzani e il suo fratello Filippo, imprenditore che vende acqua minerale in tetrapack con marchi personalizzati.

Secondo la Procura, Cecchi e Campagna avrebbero acquistato due lotti da 10mila euro ciascuno di acqua in tetrapack da Filipppo Cozzani per ripagare un finanziamento da 780 mila euro concesso dalla Regione al Nautico.

Valutazioni sono in corso anche sulla pubblicità dell'edizione 2023 del Salone, alla luce dei dialoghi intercettati. "Abbiamo portato in giunta la leggina per il tuo Salone eh", dice Cozzani a Cecchi "Scusa Saverio, io sono arrivato che al Nautico gli venivano riconosciuti 350 mila euro, scarsi, nel 2020. Ecco ora Campagna se ne esce con 780 mila euro. Anche la banchina l'hanno fatto grazie a me ricordatelo". Il 7 luglio 2022 viene intercettata una telefonata in cui Cecchi dice "Ma non ho sentito la voce del mio direttore, Ale (Alessandro Campagna, ndr ) tutto a posto?". Campagna: "Son qua, son qua, sto contando presidente". Cozzani: «È venuto con la valigetta, con lo zainetto per portarli via (i soldi, ndr ). Saverio, la vostra è...in Regione è una rapina a mano armata con scasso, con scasso". Cecchi: "No, no, non lo dire così. Te devi dire, ora parliamo seri, è questo è l'evento in Regione, è l'unico evento di livello, questo lo devi ammettere".