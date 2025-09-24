Caso Ciro Grillo, gli avvocati: "Decisione dura e inaspettata. Percorreremo tutti i gradi di giudizio per difendere i nostri assistiti”

La sentenza che ha condannato Ciro Grillo, Vittorio Lauria, Edoardo Capitta e Francesco Corsiglia ha sorpreso non solo le famiglie, ma anche i legali delle difese. Gli avvocati Alessandro Vaccaro ed Enrico Grillo che hanno difeso rispettivamente Vittorio Lauria e Ciro Grillo hanno annunciato la volontà di impugnare la decisione, ritenuta “dura” e fondata su una ricostruzione “non priva di contraddizioni”. Entrambi i difensori sottolineano come il lavoro in appello sarà determinante per ribaltare l’esito del processo di primo grado.

Stupore – “Francamente non era questo l’esito che ci aspettavamo – ha spiegato l’avvocato Enrico Grillo, legale di Ciro –. Continuiamo a sostenere di avere robuste ragioni difensive che faremo valere nei successivi gradi di giudizio”. Una linea condivisa anche dal collega Alessandro Vaccaro, difensore di Vittorio Lauria: “Siamo rimasti sorpresi da una sentenza che ha accolto quasi integralmente la ricostruzione della pubblica accusa. Ora attendiamo le motivazioni per capire le ragioni del collegio”.

Contraddizioni – Grillo ha posto l’accento sulle incongruenze emerse nel dibattimento: “Parliamo di un arco temporale ristretto, circa sei ore, e di ben 387 divergenze testimoniali, comprese oltre 200 dichiarazioni di ‘non ricordo’. È difficile ritenere superata la soglia dell’oltre ragionevole dubbio”.

Famiglie – La reazione degli imputati e dei loro cari è stata inevitabilmente di forte disorientamento. “È un colpo durissimo per tutti – ha ammesso Grillo –. Ma questo non fa che aumentare la nostra determinazione”.

Prospettive – I legali attendono ora il deposito delle motivazioni, previsto entro 90 giorni. L’appello dovrebbe arrivare a discussione entro un anno e mezzo. “Utilizzeremo ogni strumento previsto dalla legge per dimostrare l’innocenza dei nostri assistiti”, ribadiscono i difensori.

L'avvocato della parte offesa- Abbiamo contattato anche Giulia Bongiorno, avvocato della ragazza che ha denunciato i fatti ma non ha rilasciato dichiarazioni.

