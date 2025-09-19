Caso Chiarotti, centrodestra genovese: "Salis e Pd minimizzano, chiediamo intervento del Prefetto"

Il centrodestra genovese alza la voce contro quanto accaduto nell’ultima seduta del Consiglio comunale, denunciando pubblicamente le parole pronunciate dal consigliere del Partito Democratico Claudio Chiarotti nei confronti di Alessandra Bianchi, capogruppo di Fratelli d’Italia. Secondo i rappresentanti della coalizione, si tratterebbe di espressioni gravi e inaccettabili, rivolte non solo alla consigliera ma a tutta la minoranza di centrodestra. Nel mirino anche la reazione della maggioranza e della sindaca Silvia Salis, che avrebbero minimizzato l’episodio definendolo un “incidente di percorso”.

Così i capigruppo di minoranza (Alessandra Bianchi (FDI), Ilaria Cavo (Noi Moderati-Orgoglio Genova), Pietro Piciocchi (Vince Genova), Paola Bordilli (Lega), Mario Mascia (Forza Italia), Sergio Gambino (Gruppo Misto)) emanano una nota congiunta: "Riteniamo gravissime le frasi pronunciate dal consigliere PD Chiarotti nei confronti di Alessandra Bianchi, capogruppo di Fratelli d’Italia, e implicitamente di tutta la minoranza di centrodestra nell’ultima seduta del consiglio comunale. Affermazioni pesanti che rifiutiamo perché la concitazione del momento a cui si appella Chiarotti nelle sue scuse non è una giustificazione tanto più che lui stesso oggi prova a ribaltare le colpe accusando il centrodestra di continue provocazioni. Da rappresentati delle istituzioni abbiamo il dovere di mandare un messaggio unitario, chiaro e preciso: non c’è spazio né alcuna giustificazione per odio e violenza in nessuna forma. Considerato il silenzio del PD e di tutta la maggioranza con il sindaco che dopo le scuse ha ritenuto opportuno archiviare il caso come un ‘incidente di percorso’, ci vediamo costretti a scrivere una nota al Prefetto affinché possa valutare, scevro da condizionamenti politici, l’adozione di provvedimenti anche al fine di prevenire il ripetersi di simili episodi”.

