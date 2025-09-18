Caso Chiarotti, Cavo (NM): "Dal Pd nessun segnale chiaro, Schlein dimostri rispetto per le istituzioni e l'opposizione"

Non si placa la polemica attorno al caso Chiarotti, scoppiata durante l’ultima seduta del Consiglio comunale genovese. A intervenire con forza è Ilaria Cavo, deputata ligure e presidente del Consiglio nazionale di Noi Moderati, che accusa il Partito Democratico di un “silenzio assordante” dopo le affermazioni del consigliere comunale Claudio Chiarotti, che rivolgendosi ad Alessandra Bianchi, capogruppo FdI, ha detto "Vi abbiamo già appeso per i piedi una volta", con evidente riferimento a Piazzale Loreto.

“Sono passate oltre 24 ore dalle parole gravissime pronunciate in aula – afferma Cavo – ma dal PD, sia a Genova che a livello nazionale, non è arrivato alcun segnale chiaro. Le scuse parziali del consigliere non sono sufficienti. Qui è in gioco il rispetto delle istituzioni e dell’opposizione democratica”. A prendere posizione era già stata la sindaca Silvia Salis, che si era formalmente dissociata dalle parole del consigliere, ma per Cavo è indispensabile un intervento diretto della segretaria nazionale dem, Elly Schlein.

“Non è credibile parlare di diritti e democrazia, se poi si tace di fronte a simili minacce”, prosegue Cavo, chiedendo al Partito Democratico di non “voltarsi dall’altra parte” e di dare un segnale concreto sulla vicenda.

