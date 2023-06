Casa dei cantautori a Genova, la Regione sceglie Simonetta Cenci per la fase esecutiva del progetto

La Giunta regionale, su proposta del presidente e assessore alla Cultura Giovanni Toti, ha nominato l’architetto Simonetta Cenci project manager per la realizzazione della “Casa dei Cantautori” nell’ex abbazia di San Giuliano a Genova.

La figura del project manager, prevista dalla legge 16 del 2022, ha la funzione di coordinare le attività dei diversi soggetti coinvolti e assicurare il necessario raccordo con i competenti uffici statali e la Fondazione Casa dei Cantautori per la realizzazione del museo.

“Si tratta di un passaggio importante per la realizzazione di una realtà di grande rilievo per Genova e per la Liguria – commenta il presidente Toti – un intervento ampio e complesso, che riguarda un immobile da notevole pregio architettonico. Abbiamo affidato l’incarico a una professionista di grande talento e competenza, a cui auguriamo buon lavoro per questa operazione così rilevante. La nomina del project manager è fondamentale per affidare la gara per la realizzazione della Casa dei Cantautori, che entrerà a far parte a pieno titolo del sistema museale nazionale e rappresenterà un vero e proprio fiore all’occhiello per la nostra regione, andando a celebrare e raccontare la grande storia del cantautorato italiano che, in Liguria, ha ovviamente una immensa tradizione e un presente attivo e vivace".

"Ma non sarà solo questo – aggiunge Toti - il nostro obiettivo è far sì che la Casa dei cantautori sia un luogo vivo, un centro di formazione per i mestieri e le nuove professioni legate alla musica: stiamo lavorando in questa direzione”.

"Poter contribuire allo sviluppo di un polo culturale come l'Abbazia di San Giuliano è un onore. Il nuovo polo museale sarà un valore aggiunto per la città di Genova – spiega l’architetto Cenci - Supportare la Regione Liguria a chiudere l'ultimo tassello di valorizzazione di un luogo che tornerà alla città attraverso l'Inserimento di una attività museale nazionale ed un centro di formazione musicale è motivo di orgoglio".

Le attività di progettazione della Casa dei Cantautori sono state affidate all’agenzia regionale IRE - Infrastrutture Recupero Energia, che ha avviato tutte le operazioni preliminari per la progettazione, assegnando incarichi esterni per la definizione dei contenuti museali e affidando la redazione del progetto tecnico di allestimento museale.