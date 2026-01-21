Carro, il Festival Paganiniano approda in Marocco tra concerti e dialogo culturale

Il Festival Paganiniano di Carro, storica rassegna dedicata al celebre violinista Niccolò Paganini nel borgo spezzino da cui ha origine la sua famiglia, si prepara a varcare i confini nazionali. Nell’edizione di luglio, il festival farà infatti tappa anche in Marocco, coronando una trattativa avviata nei mesi scorsi in seguito alla proposta di un concerto paganiniano a Fez da parte di una delegazione spezzina.





Il progetto prevede una iniziativa musicale a Tangeri, ospitata nel Palazzo delle Istituzioni Italiane, ex Palais Moulay Hafid, edificio simbolo dell’architettura e dell’artigianato moresco, e un secondo appuntamento a Rabat, presso il Théâtre National Mohammed V.





All’evento parteciperà anche la Royal Symphony Orchestra di Rabat, a sottolineare il carattere di collaborazione e scambio culturale dell’iniziativa. Il programma sarà inoltre arricchito da una mostra di strumenti musicali antichi della tradizione culturale araba, creando un ponte tra il patrimonio musicale europeo e quello del mondo arabo.

