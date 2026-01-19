Zucchine da record a Genova: il carrello della spesa pesa sempre di più - 1

Fare la spesa oggi a Genova è diventato un vero rompicapo per famiglie e consumatori. Mentre gli italiani si confrontano quotidianamente con bollette e rincari vari, un nuovo elemento sembra catalizzare l’attenzione: il prezzo delle zucchine. Verdura simbolo della cucina mediterranea e anche genovese, protagonista di mille contorni e piatti leggeri, è finita sotto i riflettori per il suo costo attualmente molto alto: 8,50 euro al chilo al Mercato Orientale di Genova. Ne abbiamo parlato con Giuseppe Lupo, titolare del banco di ortofrutta Trentin che ha spiegato i motivi di questo aumento anche dovuto alle temperature rigide.

