Carige-Unione Industriali Savona, un patto per l'accesso al credito "su misura"

di Redazione

Firmato l'accordo tra la banca e le imprese: canali di accesso privilegiati per i finanziamenti con soluzioni personalizzate e consulenza per le aziende

Un canale di accesso privilegiato per rispondere in maniera efficace ed efficienti a tutte le esigenze finanziarie delle aziende associate, con soluzioni di finanza agevolata e ordinaria, grazie ad un lavoro di squadra tra Unione Industriali e Carige volto ad ottimizzare il dialogo banca-impresa. Un dialogo e un rapporto fiduciario che possono senz’altro trarre beneficio da una maggiore cultura finanziaria ed economica da parte degli imprenditori. Questo in sintesi quanto previsto dall’accordo di collaborazione siglato oggi da Gianluca Guaitani, Chief Commercial Officer di Banca Carige, e Angelo Berlangieri, Presidente dell’Unione Industriali di Savona.

L’iter prevede che le imprese associate rivolgano le loro richieste direttamente all’Unione che farà una prima valutazione e provvederà ad attivare la banca che, a prescindere dal fatto che l’azienda richiedente sia già o meno cliente, metterà a disposizione un servizio di consulenza dedicato, finalizzato a: valutare le necessità finanziarie connesse alla realizzazione di specifici progetti, analizzare soluzioni mirate al miglioramento delle dinamiche economico/finanziarie dell’azienda, analizzare il quadro affidativo complessivo approfondire tematiche di pricing in ottica di miglioramento del costo del funding nonché a esaminare qualunque tematica bancaria e finanziaria che sia funzionale all’interesse dell’impresa associata.L’intento è quello di fornire agli associati un’assistenza qualificata e a 360 gradi che valuti tutti gli aspetti gestionali, finanziari e di mercato dell’impresa e che garantisca al contempo tempi rapidi di risposta.

“Il lavoro di squadra, la condivisione degli obiettivi e le sinergie operative create con le Associazioni di categoria sono leve fondamentali per poter offrire un sostegno efficace ed efficiente alle imprese e per poter essere al loro fianco in un percorso comune di crescita – dichiara Gianluca Guaitani.

La collaborazione consolidata con l’Unione Industriali, che oggi si arricchisce e si rafforza, ci consente di fornire agli imprenditori una consulenza qualificata e a tutto campo che metta a loro disposizione gli strumenti necessari per concretizzare progetti di sviluppo e scelte strategiche che consentano un salto di qualità e una risposta adeguata alle sfide competitive che i nuovi scenari prospettano”

“La collaborazione con Banca Carige – dichiara Angelo Berlangieri – s’implementa mettendo a disposizione delle imprese associate due importanti strumenti per la competitività, lo sviluppo e il miglioramento degli asset gestionali: l’accesso ad un servizio di consulenza a 360°, reso in tempi certi, in materia finanziaria e di servizi bancari, il cui valore aggiunto consisterà nell’approccio valutativo del valore aggiunto più rilevante, l’impresa ed i suoi asset; l’accrescimento della cultura finanziaria ed economica mediante l’organizzazione, in partnership con la Banca, di specifici momenti di formazione ed approfondimento”.