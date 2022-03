Carige, per la controllata "Cesare Ponti" utile di oltre 5 milioni di euro

di Edoardo Cozza

Il consiglio d'amministrazione approva il bilancio allo scorso 31 dicembre: confermati i risultati preliminari, perdita inferiore ai due milioni e mezzo

Il Consiglio di Amministrazione di Banca Cesare Ponti, controllata di Carige, ha approvato il progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021, confermando i risultati preliminari approvati 7 febbraio scorso che evidenziano un utile netto pari a 5,3 milioni di euro rispetto ad una perdita netta di 2,3 milioni registrata nell'esercizio 2020.

L'assemblea dei soci, in sede ordinaria e straordinaria, è stata quindi convocata, in prima convocazione, per mercoledì 20 aprile e, in seconda convocazione, per il giorno dopo, il 21 aprile.