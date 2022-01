Carige, Cassinelli e Bagnasco: "Tutela dei risparmiatori e dei posti di lavoro priorità assolute"

di Redazione

I deputati genovesi di Forza Italia Roberto Cassinelli e Roberto Bagnasco scendono in campo per chiarire le loro posizioni in merito alla possibile cessione di Carige.

"Chiediamo al Governo di intervenire in tempi rapidi con Consob e Banca d'Italia affinché si faccia chiarezza sugli andamenti anomali del titolo Carige. Per la salvaguardia del marchio, dell’occupazione e – soprattutto – per la tutela dei risparmiatori è necessario garantire trasparenza e una corretta dinamica di mercato consentendo agli operatori interessati di aggiornare le offerte. Sarebbe grave se qualcuno disponesse e approfittasse di informazioni in più rispetto al mercato in un momento così delicato per il futuro della banca genovese".