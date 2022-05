Carcere Sanremo, detenuto aggredisce due agenti in 24 ore: UilPa chiede l'ultilizzo del taser

di Redazione

Il segretario Fabio Pagani: "Oramai nella casa circondariale si registra una situazione fuori controllo"

Altro episodio di violenza nel carcere di Sanremo, dove un detenuto di 23 anni ha aggredito due agenti della polizia penitenziaria in 24 ore. A darne notizia la Uil Polizia penitenziaria con il suo segretario Fabio Pagani. Ultima aggressione risale a ieri sera (venerdì 6 maggio ndr). L'uomo, che stava scontando una pena per rapina, resistenza ed evazione, si trovava in regime di isolamento a causa della prima aggressione, avvenuta il giorno prima, durante la quale aveva schiaffeggiato un poliziotto, tentando di prelevargli le chiavi della sezione.

"Il detenuto doveva essere trasferito in altra sede - spiega Fabio Pagani - invece, dopo essere stato accompagnato in palestra, in regime di isolamento precauzionale, rifiutandosi di rientrare in cella, ha aggredito l'agente del piano con calci, pugni e strattoni". Quest'ultimo è stato poi portato al pronto soccorso ed è stato curato e dimesso con prognosi di 7 giorni. Nel sottolineare che si tratta di una situazione ormai fuori controllo, Pagani sottolinea la necessità di dotare il personale della polizia penitenziaria di taser.