Genova, Bucci: "Vorremmo spostare il carcere di Marassi e riqualificare quella zona"

di Tiziana Cairati

I quartieri devono essere un mix di bambini, anziani e giovani. Si deve prevedere la possibilità per tutti di abitare, lavorare e passare il tempo libero

Nell'appuntamento settimanale del giovedì 'A colazione con il sindaco', Marco Bucci parla a 360 gradi della città rispondento alle domande dei cittadini.

Tra i tanti temi toccati, il primo cittadino del capoluogo ligure parla del miglioramento del quartiere Marassi.

"In generale i quartieri devono essere un mix di bambini, anziani e giovani. Si deve prevedere la possibilità per tutti di vivere, abitare, lavorare e passare il tempo libero. Quindi, tutti i quartieri devono un parco, una zona dove fare giocare i bambini, una zona dove è possibile far intrattenimento", le prime parole di Bucci.

"Per fare questo ci vogliono infrastrutture. Ma parliamo di Marassi, l’area di corso Sardegna riqualificata è una cosa importante per la città, questo si dovrebbe fare in tutte le aree, tutte le volte che c’è la possibilità. Qui a Marassi la zona della villa vicina al campo sportivo sarebbe da riqualificare. L’altra cosa che vorremmo fare è di spostare il carcere e riqualificare quell’area con un’area cittadina, al momento questa è una possibilità".