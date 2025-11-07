Captrain Italia accompagna il TGV-M nel suo primo viaggio in Italia in attesa dell’omologazione

Nella notte tra il 5 e il 6 novembre, il nuovo TGV-M di SNCF Voyageurs, ultima generazione dei treni ad alta velocità firmati Alstom, ha varcato il confine di Modane per entrare in Italia.

Lo riferisce con un post su linkedin Captrain Italia che lo ha accompagnato in questo storico viaggio “con un convoglio eccezionale trainato da una doppia di locomotive TRAXX DC, la 494 505 e la 494 705, seguite da 18 carri scudo per garantire la massima sicurezza del trasferimento”.

Il treno ha raggiunto Bologna San Donato, dove inizieranno le prove di omologazione sulla rete nazionale.

“Con questa missione, Captrain Italia conferma il proprio ruolo di riferimento nel trasporto ferroviario speciale, unendo competenza tecnica, sicurezza operativa e passione per l’innovazione.

Siamo orgogliosi di aver accompagnato il TGV-M nel suo primo viaggio in Italia, contribuendo concretamente all’arrivo di una nuova generazione di alta velocità sostenibile, efficiente e interoperabile tra Francia e Italia”, chiude il post di Captrain.

Prima di giungere a Bologna, il nuovo TGV-M si è fermato alla stazione di Milano Lambrate dove l’équipe produzione di SNCF VOYAGES ITALIA ha avuto il piacere di dargli il benvenuto.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.