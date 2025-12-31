Capodanno senza festa: ecco la Genova che lavora

Liguria Live propone un racconto diverso del Capodanno, concentrandosi su chi, invece di festeggiare, lavora durante la notte di San Silvestro. Attraverso le testimonianze di varie categorie professionali, emerge uno spaccato autentico della Liguria operativa anche nelle ore della festa.

I tassisti raccontano una notte intensa, con molte richieste e un clima generalmente festoso, pur richiedendo maggiore attenzione alla guida. Per alcuni è un’abitudine consolidata, per altri, come i più giovani, il primo Capodanno di lavoro, affrontato con responsabilità ed entusiasmo.

Ampio spazio è dedicato ai volontari del soccorso, impegnati sul territorio e nei punti nevralgici della città. La notte di Capodanno comporta più interventi legati ad eccessi, incidenti e botti, ma anche un forte spirito di squadra, soprattutto tra i volontari più giovani, che sottolineano il valore umano e formativo di questa esperienza.

Intervengono poi infermieri e personale sanitario, che spiegano come il lavoro non cambi nei giorni di festa, ma assuma un valore ancora più importante nel garantire assistenza, continuità e vicinanza ai pazienti costretti a trascorrere il Capodanno in ospedale.

Dal punto di vista della sicurezza, la polizia evidenzia un maggiore dispiegamento di forze dovuto all’alta concentrazione di persone, agli eventi pubblici e all’aumento del rischio di furti. La presenza delle forze dell’ordine viene descritta come discreta ma fondamentale per permettere a tutti di festeggiare in sicurezza.

Infine, il racconto si completa con le voci di chi lavora nel mondo della ristorazione e dell’intrattenimento: chef e DJ abituati a lavorare mentre gli altri si divertono. Tra menu speciali, sale piene, turisti e serate in discoteca fino all’alba, emerge una città viva, che festeggia anche grazie a chi garantisce servizi, sicurezza e accoglienza.

Un mosaico di storie che mostra come il Capodanno, in Liguria, sia anche fatto di impegno, professionalità e senso del dovere.

